Proslavili 15-letnico

Združenje prijateljev slepih Slovenije s sedežem v Celju praznuje 15-letnico delovanja. Jubilej so člani proslavili na sinočnji prireditvi Slepi Celju, Celje slepim, ki je bila v Narodnem domu.

Združenje je zasnoval Zvonko Perlič, ki je oslepel zaradi bolezni. Ustanovil ga je z namenom, da bi pomagalo slepim in slabovidnim na področjih, s katerimi se druge organizacije niso ukvarjale. Predvsem je želel, da slepi ne bi bili zaprti le v svoj krog in da bi se v združenje vključili tudi tisti polnočutni ljudje, ki jim želijo pomagati.

Na prireditvi so nastopili slepi in slabovidni glasbeniki, predstavili pa so tudi dopolnjeno izdajo pesniške zbirke Zvonka Perliča z naslovom Ko so jablane vzcvetele. Prostovoljne prispevke, ki jih je Združenje prijateljev slepih Slovenije zbiralo na prireditvi, bo namenilo za projekt Drugi dom. Zasnovala ga je mama slepega Filipa Jagodiča iz Laškega, da bi pomagala mladim invalidom, ki so po smrti staršev prepuščeni sami sebi.

Foto: GrupA