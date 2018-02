Prostor za učenje in inovacije

Prostor, kamor so na gimnaziji v Slovenskih Konjicah umestili učni izdelovalni laboratorij, U-lab, kot mu pravijo, ni posebej velik, a je dovolj, da so v njem namestili kar nekaj sodobnih in dragih strojev. Okrog teh se za zdaj vrtijo predvsem dijaki Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, saj je odprt šele približno mesec, a v prihodnje naj bi bil namenjen precej širšemu krogu ljudi.

Konjiški šolski center je bil izbran na javnem razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je skupaj z Evropskim skladom za regionalni razvoj zagotovil približno 500 tisoč evrov za postavitev U-laba. V prostoru so tako na voljo najsodobnejši stroji, ki omogočajo izdelovanje različnih izdelkov in prototipov. To so laserski rezalnik, 3D-tiskalnik, tiskalnik tiskanih vezij, laserski gravirni stroj, CNC-stroj, 3D-očala … Slednja so zlasti zanimiva za obiskovalce, ki se lahko z njihovo pomočjo sprehodijo po vesolju ali človeškem teles. Začetnikom in navdušencem nad tehniko bo laboratorij na voljo kot pomoč na poti do prvih prototipov kot tudi do resnejših projektov. Na delavnicah se bodo udeleženci izobraževali za uporabo novih tehnologij, strokovnjaki pa bodo lahko svoje znanje predajali mladim in vsem, ki jih to zanima.

Več v tiskani izdaji NT

TC, foto: GrupA

Mentorja Leon Kukovič, Tamara Ločnika in vodja U-laba Jernej Kamenšek