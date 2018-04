Prostovoljstvo bogati

V Celju se vsako leto spomnijo najbolj prizadevnih prostovoljcev v občini in jim na Festivalu prostovoljstva v Celjskem mladinskem centru podelijo priznanja. Na današnji prireditvi, na kateri so predstavniki različnih društev in organizacij poskrbeli še za kulturni program in predstavitve na stojnicah, so podelili sedem priznanj v petih starostnih kategorijah.

Prostovoljstvo je dejavnost, brez katere bi si težko zamislili delovanje sodobne družbe. Posamezniki, ki so za druge pripravljeni brezplačno žrtvovati svoj prosti čas, so v teh časih dragoceni spremljevalci osamljenih, bolnih in vseh tistih, ki se jih v tej družbi ne sliši pogosto in ne dovolj glasno. Sami se ponavadi ne hvalijo s svojimi dejanji, pomagajo, ker so sočutni in ker jih to delo bogati.

Med nagrajenci je letos dijak Aljaž Mavrič, ki pomaga pri pripravah mladih gasilcev v gasilskem društvu Zagrad-Pečovnik. Dijakinja Sara Vrečko deluje v programu Mepi in je šest mesecev delala v poletnem kampu za otroke v tujini, je prostovoljka v knjižnici, kjer starejšim pomaga pri delu z računalnikom in še kje. Takole pravi:

Medeja Mahnič pomaga invalidom v Zvezi Sonček.

Marijo Železnik je za nagrado predlagalo gasilsko društvo Frankolovo zaradi delovanja na različnih področjih. Matej Lednik pa se je po prometni nesreči z motorjem, zaradi katere je ostal priklenjen na invalidski voziček, posvetil delu med mladimi v okviru projekta Še vedno vozim – vendar ne hodim. Kako gleda na prostovoljstvo?

V najstarejši kategoriji sta bili izbrani Neža Timer in Marta Aman. Prva med drugim pomaga v društvu Klic upanja in na telefonu za pomoč v stiski, druga v Medgeneracijskem društvu za samopomoč Savinja.

TC, foto: SHERPA

Predstavitev društev na stojnicah