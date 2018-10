Proti Posavju in Dolenjski varneje in udobneje

Obnova ceste proti Radečam povezana z izgradnjo nove ceste Hrastnik - Zidani Most

V Občini Radeče naj bi, kot vse kaže, vendarle dočakali obnovo državne ceste Zidani Most – Radeče, na kar čakajo že vrsto let. Prav slabim prometnim povezavam iz smeri Savinjske in Zasavje pripisujejo precejšen delež krivde za počasnejši razvoj občine.

Državna cesta Zidani Most – Radeče namreč predstavlja ozko grlo prometnih tokov globlje proti Posavju in Dolenjski, hkrati pa je tudi zelo nevarna z vidika prometne varnosti. Kot je povedal Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na državni direkciji za infrastrukturo, pa bo v tehničnem smislu obnova precej zahtevna.

Obnova te ceste je sicer povezana z izgradnjo nove državne ceste od Hrastnika do Zidanega Mosta, za katero je že bil sprejet državni prostorski načrt. Po načrtovanem projektu bo gradnja te nove ceste mogoča šele, ko bo končana obnova ceste Zidani Most – Radeče. Tudi iz tega razloga bi bilo mogoče pričakovati, da se bodo dela za hitrejšo, udobnejšo in varnejšo pot proti Radečam v bližnji prihodnosti le začela.

Naložba v obnovo ceste Zidani Most – Radeče je ocenjena na 7,5 milijona evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA