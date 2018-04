Proti svetu zidov

Na Savinjskem nabrežju v Celju bo do 10. maja stal poseben zid, konstrukcija dijakov celjske srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje. Gre za urbano knjižno omaro s stoli in Cankarjevimi knjigami. Šola je namreč dogodek ob prazniku Mestne občine Celje posvetila 100-letnici Cankarjeve smrti.

Inštalacija se imenuje »Sto klafter debel, sto klafter visok« in jo je navdihnila Cankarjeva farsa Pohujšanje v dolini šentflorjanski. V njej namreč želi župan obvarovati meščane pred vsem tujim in drugačnim tudi s pomočjo zida, ki bi ga sestavljali čednostni Šentflorjanci. Če je bil v Cankarjevih časih zid metafora, pa je danes realnost, je bilo slišati na otvoritvi zanimive postavitve. Avtorica zamisli, arhitektka in učiteljica na srednji šoli za gradbeništvo Tanja Barle:

Leseno knjižno omaro, ki bo spodbujala k branju pod krošnjami, so pri praktičnem pouku izdelali dijaki šole, ki so tako že peto leto zapored postavili zanimivo konstrukcijo in Celjane spodbujali k razmisleku o prostoru in družbenih razmerah, v katerih živijo. Pri izvedbi je šola sodelovala z osrednjo knjižnico in s knjižnico Šolskega centra Celje ter z založbami, ki so prispevale Cankarjeve knjige.

TC

Takole so včeraj dijaki in mentorji na Savinjskem nabrežju sestavili leseno konstrukcijo, ki so jo izdelali v šoli. (Foto: arhiv šole)