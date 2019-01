Prva deklica rojena tri minute čez polnoč

V celjski porodnišnici so imeli danes naporno, a lepo noč. Že tri minute čez polnoč se je kot prva v tem letu rodila deklica, ob 2.23 in 2.43 sta ji sledila še dva fantka.

Zadnja v lanskem letu pa sta se ob 22.53 in 22.54 rodila dvojčka – deklica in deček. Staršem in osebju iskrene čestitke, malčkom pa vse dobro na njihovi življenjski poti želimo tudi iz medijske hiše NT&RC.

Predstavniki naše medijske hiše bodo v tradicionalni akciji celjsko porodnišnico obiskali jutri. Obdarili bodo mamici, ki sta rodili prvi v letošnjem letu, in mamico, ki je rodila zadnja v letu 2018. Tovrstna akcija naše medijske hiše je ena najstarejših v Sloveniji, saj jo bomo letos izvedli že 55. leto zapored.