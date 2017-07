Prva fotografija za finalni del: Gizmo

Prvi teden je največ glasov bralcev in uredništva zbrala fotografija »knjižnega« mačka Gizma, ki jo je poslala Irena Jelen. S tem se je uvrstila v finalni del natečaja, ki bo konec poletja.

V Novem tedniku so vsak teden objavljene tri fotografije. Glasujte za tisto, ki vam je najbolj všeč. Tudi trud enega od vas bomo nagradili s hišnim darilom. Izpolnite kupon in nam ga pošljite na Novi tednik, Prešernova ulica 19, 3000 Celje.

Vsi, ki še niste poslali fotografije svojega ljubljenčka, lahko to še storite, saj bomo vsak teden izbrali tri najbolj zanimive, na katerih ste ujeli zanimive trenutke s svojimi živalskimi ljubljenčki. V poletnih mesecih jih bomo objavljali v Novem tedniku in na koncu nagradili tistega, ki bo zbral največ glasov bralcev in naše uredniške komisije.

Fotografije naj bodo čim večje – vsaj 300 kb. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov [email protected] . Klasične fotografije nam lahko pošljete tudi po navadni pošti na Novi tednik, Prešernova ulica 19, 3000 Celje. Pripišite svoje podatke in kratek opis, kaj oziroma kdo je na fotografiji in kje je ta nastala.

Tri nagrade bo na koncu finalnega dela natečaja podarilo podjetje Zip Ogrizek, Matej Dobovičnik, s. p. (spletna trgovina za male živali – www.chicopee.si), in sicer darilne bone v vrednosti 40, 30 in 20 evrov.

Prva izbrana fotografija, ki se je uvrstila v finalni del akcije: maček Gizmo Irene Jelen iz Žalca.