Prva MAM klopca od danes v Celju

Ob številnih aktivnostih ob svetovnem dnevu zdravja so danes v Celju – na Savinjskem nabrežju ob otroškem igrišču – postavili tako imenovano »MAM klopco« za dojenje, ki je prva tovrstna v našem mestu. Projekt postavitve »MAM klopc« je v Sloveniji zaživel lani, uporabljajo pa se za dojenje in previjanje, bistvo pa je sprejemanje dojenja na javnih mestih kot nekaj povsem naravnega in pozitivnega.

V Celju so klopco postavili tudi na pobudo predsednice Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije Cvetke Skale, ki je na dogodku nosečnicam in doječim mamicam bila na voljo z nasveti za uspešno dojenje.

Govori Helena Ivančič iz podjetja Apollo, ki je takšne klopce lani v Sloveniji postavilo že na štirih lokacijah, projekt pa bodo razširili tudi na Hrvaško. Dosedanji odzivi so dobri.

Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, ki ima svoj sedež ravno v Celju, podpira projekt, saj si njihovi člani in članice na najvišji strokovnih ravni prizadevajo učinkovito podpirati dojenje in tako izboljševati zdravje prebivalstva. V Celju večkrat mesečno potekajo brezplačna srečanja nosečnic in doječih mamic, svetovalci pa so jim vseskozi v pomoč z nasveti pri težavah z dojenjem.

SŠol

Foto: MAM Slovenija