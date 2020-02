Prva ocena škode po zadnjih vetrolomih

Zadnja vetroloma sta povzročila največ škode na najbolj gozdnatem območju naše regije. V krajih Zgornje Savinjske in Šaleške doline je tudi največ lastnikov, ki jim pomenijo gozdovi glavni vir preživljanja. Med bolj prizadetimi so tudi nekatera druga območja, med njimi celjski Pečovnik in Rudnica, v okolici Podčetrtka.

Kot smo izvedeli v nazarski območni enoti zavoda za gozdove, je v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, poškodovanih okoli 15 tisoč kubičnih metrov lesne mase. Gre za prvo oceno škode. »To je nekaj več, kot smo sprva domnevali. Še vedno velja, da ni posledic na velikih površinah,« je povedal dr. Darij Krajčič, vodja nazarske območne enote, ki skrbi za gozdove v obeh dolinah. Posamične večje prizadete površine, znašajo po okoli sto kvadratnih metrov. Drugod so poškodovana predvsem posamezna drevesa, med njimi predvsem smreka. Krajčič pripominja, da so postali gozdovi po ujmah zadnjih let med zelo močnimi vetrovi, zagotovo manj odporni.

Na področju celjske območne enote zavoda za gozdove, sta zadnja vetroloma poškodovala šest tisoč kubičnih metrov lesne mase. Gre prav tako za prvo oceno ter predvsem za posamična drevesa. “Prednostna naloga je reševanje iglavcev, saj je spomladi po vetrolomih in snegolomih, velika verjetnost namnožitve smrekovega lubadarja,« je spomnil vodja celjske območne enote zavoda za gozdove Aleksander Ratajc. »Poškodovana drevesa morajo lastniki vsaj do konca marca posekati, urediti in izvoziti iz gozda,« poudarja Ratajc. Podobno velja tudi za vsa druga območja.

Foto: arhiv RC, GrupA