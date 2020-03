Po neuradnih informacijah imamo tudi v Sloveniji prvo smrtno žrtev novega koronavirusa. Po zapletih zaradi bolezni covid-19 naj bi umrl starostnik iz Doma za starejše v Metliki.

Kot smo že poročali, je v omenjenem domu deloval tudi zdravnik, ki so mu kasneje odkrili in potrdili okužbo. Z novim koronavirusom se je tako v Domu za starejše v Metliki okužilo 12 ljudi, od tega sedem stanovalcev in pet zaposlenih.

LKK, foto: arhiv NT