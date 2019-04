Prva stanovanja vseljiva že konec prihodnjega leta?

Letošnje leto bo tisto, ko bo nova stanovanjska soseska v Dečkovem naselju, v kateri je, v okviru skupnega projekta Nepremičnin Celje in Mestne občine Celje, predvidenih 140 stanovanj, dobila konkretne obrise. Že čez nekaj mesecev.

V teh dneh je občina tako pridobila gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje soseske, kar naj bi se predvidoma začelo poleti.

“V naši družbi, ki smo pri tem projektu zadolženi za gradnjo stavb, smo v postopku pridobivanja okoljskega mnenja od Agencije RS za okolje (Arso), kjer so postopki nekoliko daljši in pravilom vedno potrebne določene dopolnitve. Ne glede na to pričakujem, da bomo v roku 14 dni pridobili to mnenje in na upravno enoto vložili vlogo za gradbeno dovoljenje,” je povedal Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo Nepremičnine objavile javni razpis za izvajalca del, gradnja prvih blokov se bo predvidoma začela oktobra. V novem razpisu za 110 neprofitnih stanovanj, ki so ga Nepremičnine objavile ob koncu minulega tedna, je del stanovanj za oddajo prosilcem v obdobju naslednjih treh let predviden tudi v stanovanjski soseski Dečkovo naselje oziroma DN 10.

“Prva nova stanovanja bodo predvidoma vseljiva ob koncu prihodnjega leta oziroma v začetku leta 2021,” je še povedal Primož Brvar.

Kot je znano, gre za investicijo v okviru programa celostnih trajnostnih naložb – CTN, za kar je celjska občina pridobila približno 11 milijonov evrov, približno 6 milijonov evrov od tega denarja pa bo namenila za gradnjo soseske DN 10, katere investicija je ocenjena na 13 milijonov evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: Infografika Nepremičnine Celje