»Prve Baške ne pozabiš«

V šestdesetih letih delovanja Celjskega doma v Baški so nastale številne zgodbe, stkale so se mnoge vezi in prijateljstva, ostali so lepi, nepozabni spomini. Čeprav je bil v počitniški koloniji v Baški drugo sezono po odprtju doma, leta 1960, in je časovna razlika ogromna, pri čemer so mnoge sledi v mislih tudi že zabrisane, se bo Miran Grizolt svoje prve in edine počitniške kolonije v Baški vedno z veseljem spominjal kot nepozabne izkušnje.

Miran, znanci in prijatelji ga bolj ali manj poznamo in kličemo po vzdevku Grizli, letos praznuje življenjski jubilej, sedemdeset let. Davnega leta 1960 je bil star enajst let, obiskoval pa je peti razred III. osnovne šole v Celju. Ko so mu starši sporočili, da so ga prijavili v počitniško kolonijo v Baško, je bil po eni strani zelo vesel, a po drugi vznemirjen, kako se bo znašel na takšni prvi daljši poti od doma.

S slavnim glasbenikom

Udeležencev kolonije je bilo za cel avtobus, a med njimi ni bilo njegovih sošolcev, kar je bila priložnost za spoznavanje novih vrstnikov. Po toliko letih se vseh teh obrazov seveda le še bežno spominja, mnoge je tudi že pozabil. Žal se v Grizlijevi zbirki tudi ni ohranila nobena fotografija iz tistega časa.

Dobro se spominja, da je bil v počitniški koloniji takrat zraven tudi kasneje slovit glasbenik, vodja skupine Pepel in kri Tadej Dejvi Hrušovar, ki je bil nekaj let starejši od večine počitnikarjev in je zato deloval v skupini kot nekakšen starešina, mentor. Prav v njegovi skupini je bil tudi Grizli.

Kajpak se naš sogovornik tudi spomni, da je bil Celjski dom leto po odprtju drugačen od današnjega, prav tako tudi Baška, do središča mesta je namreč vodila cesta, ob kateri še ni bilo hotelov in apartmajev.

Več v tiskani izdaji Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA