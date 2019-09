Prve grofice vseljive konec leta

Gradnja soseske Grofice Vransko poteka v skladu s predvidenim časovnim načrtom. Prvi del, ki zajema gradnjo štirih večstanovanjskih enot s skupno 32 stanovanji bo predvidoma končan konec septembra. Stanovanja naj bi bila vseljiva do konca letošnjega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Kot so povedali pri podjetju Mejor invest, ki je bilo ustanovljeno namensko za gradnjo stanovanjskega kompleksa Grofice Vransko, je zanimanje za nakup stanovanj veliko. »Kakovostna klasična gradnja in funkcionalno zasnovana soseska ponujata življenje v lepo urejeni okolici z veliko zelenimi površinami ter odličnimi logističnimi povezavami,« izpostavljajo pri družinskem podjetju, kjer investicijo ocenjujejo na približno 5,5 milijona evrov. Kot so potrdili, bo prvih 32 stanovanj končanih in vseljivih še letos. Gradnjo še treh enot načrtujejo za prihodnjo pomlad. Končali naj bi jo v dvanajstih mesecih.

Ime soseske Grofice je izbrano v čast okolju, v katerem se sedem večstanovanjskih enot nahaja. Vsaka od njih nosi ime ene od grofic iz grofovske družinske veje Celjskih grofov (Ana, Barbara, Elizabeta, Katarina, Margareta, Veronika, Zofija). S tem je dodatno poudarjena vpetost v bližnje lokalno okolje in sovpada z bogato zgodovino okolice kraja, v katerem se nahaja.

LKK, foto: TT