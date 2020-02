Po dograditvi še prenova

PREBOLD – Potem ko so lastniki preboldskega hotela končali investicijo v prizidek, naj bi letos poskrbeli še za delno prenovo starega dela hotela. Po polmilijonski naložbi, s katero so v hotelu pridobili devet nadstandardnih sob in dva prestižna apartmaja, lahko zdaj brez težav sprejmejo nekaj več kot 50 gostov. Glavni del sezone se sicer še ni začel, a so se že srečali z nekaj odpovedmi azijskih gostov, ki so posledica hitrega širjenja novega virusa.

1 od 2

Da bodo morali razmišljati o razširitvi, se je nakazovalo že zadnjih nekaj let, saj so gostili pretežno prehodne goste, ki so po prespani noči in dobrem zajtrku nadaljevali pot. A ker je bilo v preboldskem hotelu premalo postelj za prenočitev vseh potnikov enega turističnega avtobusa, so morali del skupine napotiti drugam, razlaga direktorica hotela Janeta Mihelak. Kot je povedala, so lani zabeležili približno osem tisoč nočitev. »Kar za kraj, kot je Prebold, ni slabo,« doda. A z novo pridobitvijo bo ta številka letos zagotovo višja. »Če le ne bo preveč odpovedi zaradi širjenja virusa,« doda in pove, da so zaradi trenutnih svetovnih zdravstvenih razmer že zabeležili odpovedi. Prav Azijci so bili redni gostje pri njih. »Ti sicer dodatno ne zapravljajo ne v hotelski kavarni ne v kraju, a v trenutku napolnijo ves hotel. To so enodnevni gostje, ki naš hotel izberejo za prenočitev,« pojasni direktorica. Pod svojo streho sprejmejo tudi poslovneže, predvsem v času večjih sejemskih prireditev v regiji. Z novimi prostornejšimi sobami in dvema apartmajema so postali zanimivi tudi za družine.

V hotelu so uredili in opremili tudi eno večjo in eno manjšo dvorano za različne priložnosti in izvedbo seminarjev, konferenčno sobo in kabinet za poslovne sestanke. V kletnih prostorih sta urejeni fitnes dvorani, ki ju večinoma uporabljajo lokalna društva za športno udejstvovanje otrok in mladine. Prav tako je v hotelu urejena soba za vadbo golfa s simulatorjem igrišč in nadzorom udarcev.

1 od 2

Za nakup ukrajinski denar

Hotel Prebold je leta 1976 zgradilo podjetje Hmezad. Po stečaju podjetja je hotel več let sameval, nakar ga je leta 2000 od investicijske družbe Triglav kupilo podjetje Tempo v lasti ukrajinskega poslovneža Valentyna Isaka. Nov lastnik je hotel obnovil, danes z njim upravlja preboldska družba GSH, ki je v lasti podjetja Corsin, katerega lastnik je Ivo Bračun.

Kot je povedal Bračun, so za prizidek in moderno opremo v novem delu hotela namenili pol milijona evrov, investicijo so financirali delno s kreditiranjem in delno z lastnimi sredstvi. Sogovornik načrtuje, da se jim bo investicija povrnila v desetih letih. Goste so v novem delu hotela prvič sprejeli lani septembra, ko so tudi prejeli uporabno dovoljenje, tako da so večji del leta poslovali še v omejenem obsegu. Ustvarili so približno 240 tisoč evrov prihodkov in ob koncu leta zabeležili pozitivno ničlo, je še povedal Bračun. »V prihodnje, če ne bo nadaljnjih težav in odpovedi zaradi epidemij, pričakujemo letno 70 tisoč evrov ali več dobička.«

LKK

Foto: GrupA