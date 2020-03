Prve uradno potrjene okužbe tudi v Šentjurju

NIJZ je včeraj tudi občino Šentjur uradno seznanil o dveh potrjenih primerih okužbe s koronavirusom. Posamezni primeri, ki so izšli iz žarišča v sosednji občini Šmarje pri Jelšah so bili javnosti znani že pred tem. Občinska uprava sporoča, da je bilo razvoj dogodkov mogoče pričakovati in da so se nanje dobro pripravili.



„Zavedati se moramo, da število okužb v celotni Sloveniji narašča in da obolele sedaj pošiljajo v samoizolacijo tudi brez testiranja. Naša solidarnost, skrb za skupno dobro in osveščenost za samozaščitno ravnanje, s katerim storimo največ tudi za ranljive osebe v naši okolici, bosta v teh dneh na največji preizkušnji. Zato ponovno apeliramo na vas, da striktno upoštevate napotke zdravstvene stroke ter vladne odredbe o omejitvi gibanja ter zbiranja v večjih skupinah. To velja za vse nas, brez izjeme, ne glede na to, ali kažete znake okužbe. Zmanjšajte stike z drugimi, omejite se na najnujnejše,“ sporočajo z občine Šentjur.

V Šentjurju so v pričakovanju zaostrenih razmer širitve okužbe že prejšnji teden aktivirali štab civilne zaščite. Z mrežo Rdečega križa in Mladinskega centra Šentjur so vzpostavili ekipo ljudi, ki bo pomagala pri oskrbi občanov z najbolj nujnimi potrebščinami. Po potrebi bodo organizira individualno varstvo otrok, odgovarjali na praktična vprašanja, iskali rešitve za posamezne stiske in zagotavljali psihološko podporo.

Pristojni občane pozivajo, naj ne pozabijo na najbolj ranljive skupine ljudi v svoji okolici. V kolikor ne morejo pomoči zagotoviti sami, naj se obrnejo na štab civilne zaščite Šentjur (telefon 03 747 13 22, e-pošta: [email protected]).

STO, foto: arhiv NT (Andraž Purg – GrupA)