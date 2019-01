Prvega januarja ima rojstni dan največ ljudi

Predstavniki naše medijske hiše in sponzorjev bodo jutri, 2. januarja, obiskali ginekološko porodniški oddelek Splošne bolnišnice Celje in obdarili dve mamici, ki sta rodili prvi v letošnjem letu in mamico, ki je rodila zadnja v letu 2018. Tovrstna akcija naše medijske hiše je ena najstarejših v Sloveniji, saj jo bomo tokrat izvedli že 55. leto zapored.

2. januar je v teh letih postal že tradicionalno dan obdarovanja, obiska porodnišnice in voščil mladim družinam, ki so se povečale ravno na najdaljšo noč v letu. Skupaj z nami bodo splošno bolnišnico obiskali tudi predstavniki NKB Maribor, Tosame in Mestne občine Celje. Vsi z lepimi in priročnimi darili.

Verjeli ali ne, 1. januarja ima rojstni dan največ prebivalcev Slovenije, in sicer 7552 ljudi. Zanimivo pa je, da je dan prej, na silvestrovo, rojenih najmanj ljudi v Sloveniji. Oba podatka sta deloma – to velja predvsem za starejše prebivalce – posledica navade iz časa, ko so se otroci večinoma rojevali doma. Številni starši otrok, ki so se rodili na zadnji dan v letu, so namreč pri prijavi rojstva navedli kot datum otrokovega rojstva 1. januar. Tako so ravnali iz čisto »pragmatičnih« razlogov: vedeli so, da so s tem otroka formalno »pomladili« za eno leto in da ga bodo zato lahko dlje časa zadržali doma, saj bo začel hoditi v šolo leto pozneje. Predvsem je bilo to pomembno za fante, ker so šli tako lahko leto pozneje k vojakom. Táko prijavljanje rojstev je bilo mogoče, dokler se večina otrok ni rodila v porodnišnici, ki tudi uradno prijavi rojstvo.

Na drugem mestu po številu rojstev je 1. oktober. Po številu rojstev pa izstopajo tudi dnevi v zadnji tretjini septembra, dnevi po približno devetih mesecih od božično-novoletnih praznikov.

