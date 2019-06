Prvi dan dirke kolesarska karavana že na Celjskem

S prva etapo, od Ljubljana do Rogaške Slatina se bo popoldan, ob 12.15 v našem glavnem mestu začela 26. dirka Po Sloveniji, ki bo v veliki meri, v prvih treh dneh dirke, zajela tudi Savinjsko regijo. V številnih naših krajih bodo tako gledalci lahko pozdravili tudi letos odlično zasedbo vrhunskih kolesarjev iz vsega sveta.

V veliki meri že danes, ko se bo kolesarska karavana iz Zasavja preko Rimskih Toplic in Laškega, mimo Celja in Šentjurja usmerila proti Kozjanskemu, ter naprej proti Podčetrtku vse do cilja v Rogaški Slatini.

Več o časovnici prve etape:

Sicer pa pri kolesarski Dirki po Sloveniji ne gre le za športni dogodek, marveč tudi pomemben turistično promocijski projekt za državo, kot je povedal direktor dirke Bogdan Fink.

Cilj prve etape bo torej v Rogaški Slatini, tako kot lani, sicer pa je v tem zdraviliškem mestu v preteklih letih bil tudi start dirke.

Kolesarji bodo na cilj v Rogaško Slatino privozili predvidoma ob 16h30. Zaradi dirke bodo danes na trasi mobilne zapore prometa, na območju cilja dirke pa bo precej spremenjen prometni režim. Več o tem v prispevku V času dirke mobilne in popolne zapore prometa.

