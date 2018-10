Prvi koraki na najdaljši cesti sveta

Konjičan Oliver Tič, bolj znan kot Oli Walker, se je konec prejšnjega tedna podal na 27 tisoč kilometrov dolgo pot s skrajne točke južne do skrajne točke severne Amerike. Za ta izjemen podvig bo porabil od tri do štiri leta in gotovo več kot 20 parov čevljev.

Z njim smo se pogovarjali tik pred odhodom na letališče. Med tuhtanjem, kaj vseeno vzeti s seboj, in kaj ga bo preveč obtežilo, se je za bralce Novega tednika v duhu znova sprehodil po dolgi, izzivov polni poti. »Na pot bom šel iz Ushuaie, ki je najužnejše mesto na zemeljski obli. Pot me bo vodila skozi 15 držav na dveh kontinentih. Končal bom na obali arktičnega morja.« To nekako pomeni, da bo Oliver kakšna tri ali štiri leta vsak večer k počitku legel v drugem kraju, vmes pa vsak dan prepešačil na desetine kilometrov. O tem, kaj vse ga lahko na poti doleti, ne razglablja preveč. »Svoje misli ohranjam pozitivne, težave bom reševal, ko do njih pridem. Upam, da mi bo vreme naklonjeno. Še posebej na prelazu čez Ande, ko bom prečil prelaz na štiri tisoč metrov nadmorske višine. Malo se bom moral navaditi drugačne prehrane, drugih navad in nenazadnje tudi tujega jezika. Žal moram reči, da mi je španščina res španska vas,« se zasmeje Oli. Prvi postanek na poti je imel v Londonu. Na zadnjem vlogu pa je svoje sledilce namesto z dober dan že pozdravil z »buenos dias«.

StO