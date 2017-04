I. gimnazija v Celju je ena prvih srednjih šol, ki se je aktivno vključila v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropska mreža zdravih šol, ki je nastala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. Vanj je Slovenija vključena že od leta 1993.

Na šoli v sklopu projekta vsako leto obeležijo svetovni dan zdravja z različnimi dogodki, ki so namenjeni tako dijakom kot zaposlenim. Letos so zdravstveno-športni dan organizirali že petnajstič, in sicer v petek, 7. aprila.

Letošnja novost je zagotovo Tek povezovanja, kjer so skupaj ob Savinji tekli profesorji in dijaki treh celjskih gimnazij.

Za dijake so bile organizirane različne oblike športne vadbe. Dekleta so imela možnost spoznati in vaditi aerobne vadbe, fantje pa so se urili z vojaki, spoznavali osnove boksa in sodelovali na orientacijskem teku.

Poleg športne vadbe je bilo za dijake organiziranih tudi veliko zanimivih in koristnih predavanj, povezanih z zdravim načinom življenja: Varna spolnost (projekt Virus), Še vedno vozim – vendar ne hodim (Zavod Vozim), delavnica InterAKCIJA na temo součinkovanja različnih zdravil, ogled filma Klepetalnica, ki govori o nevarnostih, ki se skrivajo na svetovnem spletu.

Zelo pozitivno sprejet je bil letošnji prvi medgimnazijski tek, ki sta se ga na pobudo I. gimnazije udeležili tudi Gimnazija Lava in Gimnazija Celje – Center. Teku se je priključilo 60 dijakov in profesorjev, namen pa je bilo pozitivno, športno obarvano druženje. Tekače so pozdravili tudi ravnatelji vseh treh gimnazij. Naslednje leto bo tek organizirala Gimnazija Lava.

Tudi profesorji so imeli možnost narediti nekaj zase: lahko so vadili jogo ali se udeležili predavanja o naravni prehrani oziroma delavnice o zdravilih.

V soboto, 8. aprila, so v sodelovanju z Mestno občino Celje dijaki dan popestrili z zanimivim kulturnim programom in s predstavitvijo športnega življenja dveh perspektivnih športnikov: večkratne prvakinje v kickboksu Teje Toplak in hitrostnega drsalca Bora Luke Urlepa.

NP