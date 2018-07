Prvi poraz Slovenije na evropskem prvenstvu

Danes se je na mladinskem evropskem prvenstvu za rokometaše v Celju začel drugi del tekmovanja. V dvorani Golovec igrajo reprezentance za razvrstitev od devetega do 16. mesta, v dvorani Zlatorog pa se najboljše selekcije v dveh skupinah potegujejo za polfinale.

Slovenski rokometaši so v dramatičnem zaključku tekme zapravili občutno prednost. Nemci so ob koncu celo visoko zmagali, s 26:22. V naši izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit član Celja Pivovarne Laško Grega Ocvirk s sedmimi goli. Jutri se bo Slovenija pomerila z Islandijo. V primeru zmage se bo uvrstila v polfinale.

DVORANA ZLATOROG, 24. JULIJ

SKUPINA I

Islandija je srečanje začela bolje in si v začetnih minutah priigrala prednost dveh zadetkov 3:1, kar je spodbudilo srbskega selektorja Nenada Maksića, da je vzel minuto odmora. Njegovi rokometaši so nato zaigrali bolje, vzpostavili ravnotežje in sprva izenačili na 4, nato pa z goloma Aleksa Maksića in Djordjeta Pisarića prišli so dveh zadetkov prednosti (6:4). V drugi polovici srečanja je Islandija naredila kar nekaj tehničnih napak, kar so srbski reprezentanti znali izkoristiti in na odmor odšli s 3 goli prednosti (12:9).

Islandija je drugi polčas začela odločno in s trdo obrambo zmanjšala zaostanek za Srbi na le gol zaostanka (16:17), nekaj minut kasneje pa so z golom Sigthorja Jonssona rezultat poravnala na 18. Konec srečanja je bil izenačen z izmeničnimi zadetki na obeh straneh. Islandija je imela 30 sekund pred koncem napad za zmago, vendar ga niso izkoristili in srečanje se je končalo neodločeno 25:25.

Najboljši igralec tekme: Djordje Pisarić (Srbija).

ISLANDIJA : SRBIJA 25: 25 (9:12)

Islandija: Aronsson, Birgisson, Gretarsson 3, Griffin, Gudmundsson 3, Hauksson 6, Johannsson 3, Jonsson B., Jonsson F. 5, Jonsson S. 1, Kjartansson, Scheving, Sveinsson 2, Thorkelsson, Thorstensen 1, Vidarsson.

Srbija: Pisarić 8, Slavuljic, Radivojević, Dosen, Milenković 1, Miloslavljević, Ivanović 7, Todorović, Mikić, Jandrić, Maksić 4, Mijatović 5, Knezević, Milošević, Pavlović, Trnavac.

Bjarni Fritzson, trener Islandije:

“Tekmo smo začeli slabo, nismo izkoristili številnih ponujenih priložnosti. Na sredini prvega polčasa nam je padla koncentracija, kar je bilo videti tudi na rezultatu. V drugih 30 minutah smo Srbijo uspeli uloviti in na koncu iztržili točko. Jutri proti Sloveniji igramo pomembno srečanje, ki nam lahko prinese polfinale.”

Nenad Maksić, trener Srbije:

“S končnim rezultatom na koncu ne morem biti zadovoljen, saj smo vodili skoraj celo tekmo. Imeli smo priložnost, da v 52. minuti prelomimo srečanje v svojo korist, vendar tega nismo izkoristili. Trenutno me bodri le to, da smo igrali slabo v primerjavi s prvima dvema tekmama. Proti Nemčiji želimo zmagati, nato pa bomo videli kakšen bo razplet.”

SKUPINA II

Španija in Portugalska sta iz skupine prišli kot prvouvrščeni ekipi, zato je bilo pričakovati dobro in izenačeno predstavo. Portugalska zasedba je začela odločno in po odlični obrambi Dioga Valeria in uspešnem napadu Goncala Vieira že v 11. minuti prišla do 4 golov prednosti (5:1). Španski selektor je z minuto odmora poskušal zaustaviti napad Portugalske, vendar brez uspeha, saj so le ti z golom Leonela Fernandesav 19. minuti srečanja prišli do prednosti z 10:4. Za rezultat ob polčasu je z golom v zadnji sekundi poskrbel španski reprezentant Pau Navarro Baches (9:13).

Španska reprezentanca je v drugem polčasu sicer zaigrala bolje in nekajkrat prišla na 3 gole zaostanka, vendar jim bližje ni uspelo priti. Portugalci so si na krilih svojega vratarja Manuela Gasparja in Dioga Silve, ki je bil s 8 goli tudi najboljši strelec in najboljši igralec srečanja priigrali zmago (29:27).

Najboljši igralec tekme: Diogo Silva (Portugalska).

ŠPANIJA : PORTUGALSKA 27:29 (9:13)

Španija: Ramírez Santana, Cabello Palma, Sarió Viciano 2, Amilibia Aristi 3, Tarrafeta Serrano 4, Navarro Baches 4, Torres Herrera, Goenaga Echave, Sanz García, Serradilla Cuenca 4, Soriano Garrido, Pérez Arce, Valera Rovira 3, Zabala Ugarteburu 1, Martínez Bages 2, Franco Miró 4.

Portugalska: Valerio, Fernandez 5, Ribeiro, Reis, Monteiro 3, Nekrushets 1, Gomes 6, Santana, Vieira 3, Pinto, Gaspar, Silva F., Silva D. 8, Mendonca, Gasper, Frede 3.

Isidoro Martinez Martin, trener Španije:

“Portugalska reprezentanca je bila danes boljša. Tekmo smo začeli slabo in izgubili veliko žog. Zaostanek smo želeli nadoknaditi, vendar proti tako dobri reprezentanci, ki je fizično zelo dobro pripravljena, ima visoke igralce in odličnega pivota, je to težko. Za tekmo proti Franciji se bomo poskusili čimbolje pripraviti in priti do zmage.”

Vieira Pedro, pomočnik trenerja Portugalske:

“Čestitam igralcem, ki so prikazali odlično igro. Jutri igramo še proti Hrvaški, vendar pa bomo misli usmerili tudi na boj za medalje.”

Glavni del tekmovanja sta odprli reprezentanci, ki sta v skupino II prišli brez točk, zato je bilo to srečanje za njiju še toliko bolj pomembno. Dvoboj so bolje začeli Francozi, ki so si že v uvodnih minutah priigrali dva gola prednosti (5:2), v nadaljevanju pa prednost še podvojili (9:5). Zato je bil hrvaški selektor Vladimir Vujović prisiljen vzeti minuto odmora, ki njegovih varovancev ni predramila in v 20. minuti srečanja je Francija vodila za 5 (13:8). Hrvaške reprezentante je nekoliko predramila izključitev francoskega igralca Aymerica Lippensa, a ne za dolgo, saj so varovanci Johanna Delattreja hitro ustavili njihov nalet in na odmor odšli s 4 goli prednosti (18:14).

V drugem polčasu so Hrvati sicer nekajkrat pritisnili in prišli na tri gole zaostanka, a kaj več jim Francozi niso dopustili in na koncu slavili zmago s 37:28. Pri Franciji so bili najbolj učinkoviti Kyllian Villeminot s 7 zadetki in Gael Tribillon ter Noah Gaudins po 6, pri Hrvaški pa Ivan Martinović z 8 in Halil Jaganjac s 7 zadetki.

Najboljši igralec tekme: Kyllian Villeminot (Francija)

HRVAŠKA : FRANCIJA 28:37 (14:18)

Hrvaška: Špruk 1, Vozila, Papić, Martinović 8, Strbad 2, Lučin, Bahtijarević 6, Repušić 2, Sarac, Grahovac 1, Jaganjac 7, Panjan, Vekić 1, Miličević, Vistorop, Eres.

Francija: Soullier, Bos 3, Tribillon 6, Gaudin 6, Poyet 3, Dupont Marion 4, Villeminot 9, Nahi, Kempf 1, Lippens, Gibelin 2, Damiani, Kieffer, Dourte, Brouzet, Prandi 5.

Vladimir Vujović, trener Hrvaške:

“Moji varovanci so se danes borili, vendar pa smo naredili preveč tehničnih napak, ki so vodile do končnega rezultata. Kaj je razlog za takšno igro, ne vem. Francija je bila boljša, zato ji lahko le čestitamo za zmago.”

Arnold Parisy, pomočnik trenerja Francije:

“Igralci so upoštevali zadeve, ki smo se jih zmenili. Proti Španiji bo šlo za življenje ali smrt, saj nas zanima le zmaga.”

