Prvi potrjen primer tudi v Mozirju

Po zadnjih uradnih informacijah na Celjskem beležimo 4 primere okužbe z novim koronavirusom.

Novi koronavirus se širi po Sloveniji. Prvi primer so dopoldne potrdili tudi v Mozirju.

Kot je v pogovoru dejal župan Ivan Suhoveršnik to najverjetneje ne bo zadnji primer v občini.

Za zdaj občina in upravna enota delujeta in poslujeta še nemoteno, vendar pa gre pričakovati, da bo delovanje že tekom dneva spremenjeno, pravi mozirski župan.

Ob tem vse občanke in občane poziva, da naj sledijo predpisom in navodilom uradnih institucij, naj delujejo samozaščitno in se po potrebi tudi samoizolirajo.