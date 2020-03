Prvi primer koronavirusa v Sloveniji

Minister za zdravje Aleš Šabeder je potrdil, da imamo v Sloveniji prvi primer okužbe s koronavirusom. Bolnik se trenutno nahaja v Infekcijski kliniki v Ljubljani. Šlo naj bi za bolnika, ki je prišel v Slovenijo iz Maroka – preko Italije. Po obisku pri osebnem zdravniku so na kliniki opravili testiranje. Rezultat pa je bil pozitiven. S koliko ljudmi je bil v zadnjih dneh bolnik v stiku, epidemiologi še preverjajo.

Glede na to, da to najverjetneje ne bo edina okužba s koronavirusom v Sloveniji, iz zdravstvenih zavodov sporočajo, da so pripravljeni na pojav večjega števila bolnikov.

V Splošni bolnišnici Celje imajo poseben protokol, po katerem bodo delovali. Tudi posebno izolacijsko sobo za morebitno okužene, hkrati pa so na vhodu Urgentnega centra Celje postavili tudi triažo. Pri tej medicinska sestra vsakogar, ki vstopa v urgentni center, tudi vpraša, kakšne simptome ima. V primeru, da bi oseba kazala simptome okužbe s koronavirusom, bi jo takoj napotili v izolacijsko ambulanto. V celjski bolnišnici so do zdaj že imeli nekaj testiranj, vendar so bili vsi rezultati negativni.

Vstope v zdravstveni dom so te dni omejili tudi v ZD Velenje, kjer imajo na dveh vhodih prav tako triažo. Zdravstveni dom Celje zaenkrat vhodov v prostore ni omejil.

So pa zdravstveni domovi na Celjskem na svojih spletnih straneh že objavili protokol za bolnike in tudi telefonske številke, na katere lahko ljudje s sumom na koronavirus pred prihodom k zdravniku obvezno pokličejo.

Več o tem bomo poročali na Radiu Celje v jutrišnjih informativnih oddajah.

SŠol