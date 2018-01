Prvi v novo leto vstopili otroci

Eden izmed vrhuncev Pravljičnega Celja 2017 je bilo tudi letos otroško silvestrovanje v Pravljični deželi. Številni otroci so v nedeljo opoldne v novo leto zakorakali skupaj s pevko Ditko, dedkom Mrazom in pravljičnimi vilami in s tem prvi nazdravili novemu letu.

Celjska Pravljična dežela je letos najmanjše razveseljevala že 18. leto. Od 15. do 31. decembra je postregla s številnimi različnimi dogodki, ki so otrokom popestrili praznične dni in obenem v celjskem mestnem središču pričarali praznični duh in živahen mestni vrvež. Vsako popoldne so na pravljičnem odru gostili 370 izvajalcev, od osnovnih, srednjih šol in ostalih glasbenih izvajalcev. Idejna vodja Pravljične dežele Vladimira Skale pravi, da so z letošnjim dogajanjem presegli vsa pričakovanja. Vladimira Skale:

Letos je Pravljično deželo v 17 dneh obiskalo več kot 18.000 ljudi. Na jutranjih vodenjih so samo v prvem tednu gostili več kot 1.200 otrok. Vladimira Skale:

Vrh pravljičnega dogajanja je bil zagotovo obisk Božička in otroško silvestrovanje, s katerim je Pravljična dežela za leto dni tudi zaprla vrata.

ŠO, foto: GREGOR KATIČ