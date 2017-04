Prvo srečanje in blagoslov motociklov v Razgorju

Na materinski dan, 25. marca, je bil v Razgorju pred Trgovino Rečnik in gostinskim lokalom City Bar shod motociklistov. Pripravili so tudi presenečenje za dva udeleženca shoda.

Ljubitelji Tomosovih mopedov – nekateri člani Športnega društva Bovše s predsednikom Dejanom Liscem – so si dali izdelati usnjene motoristične telovnike z našitkom Tomosovega logotipa in se poimenovali Vinske mušice. Z vodjo gostinskega lokala City Bar Mojco Zdolšek Lisec so organizirali ta shod, ki ga je vodil Ciril Golčman.

Zbralo se je lepo število ljubiteljev z jeklenimi konjički različnih starosti in različnih znamk. S kratkim nagovorom je je udeležence pozdravila gospa Mojca in presenetila Aleša Goriška, ki je imel na ta dan rojstni dan. Prejel je drevesno sadiko. Presenečenje je sledilo tudi za Gradiščana Dolčija Jošta, ki ima rojstni dan 27. marca in je prejel od vodje shoda v dar usnjen motoristični telovnik z vsemi našitki.

Sledil je blagoslov, ki ga je opravil pater Ivan Arzenšek, župnik in rektor bazilike iz Petrovč, ki je tudi po duši motorist. Blagoslovljene podobice je razdelil vsem motoristom, ki so stali ob svojih motorjih in motorčkih. Pod vodstvom Cirila Golčmana se je začela krožna panoramska vožnja po nekaterih sosednjih vaseh.

Za pogostitev udeležencev je bila zelo dobra enolončnica pokroviteljice shoda gospe Mojce. Druženje je trajalo v dobrem duhu in lepem vremenu do poznih večernih ur.

Takšni dogodki pomagajo pri sprostitvi, pomenijo druženje in veselje, boljše poznavanje drug drugega. Hvala za to prireditev vsem, tudi tistim, ki jih nisem posebej omenil.

MARTIN GOLEŠ