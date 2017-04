Prvo vseslovensko srečanje društev in aktivistov za pravice živali

Srečanja v Mladinskem centru Celje se je udeležilo 60 predstavnikov društev in aktivistov iz vse Slovenije. Razprava o tem, kako pomagati živalim, je minila tudi v luči svetovnega dneva Zemlje in našega nespametnega ravnanja z naravo.

“Za nas kmete je svetovni dan Zemlje vsak dan. Glede na vse, kar nam Zemlja in narava dajeta, bi moralo biti to samoumevno za vse ljudi. Tako pa Zemljo onesnažujemo, polivamo s strupi, uničujemo naravne vire … Tako se z najboljšim prijateljem ne ravna,” je povedal glavni organizator srečanja Stanko Valpatič iz Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. Kot je dejal, je srečanje minilo v zelo spodbudnem vzdušju. “Hitro smo ugotovili, da imamo v Sloveniji veliko aktivnosti na področju zaščite in pravic živali. Zato je zelo pomembno, da poskusimo delovati bolj povezano. In ravno tukaj smo danes naredili korak naprej. Padlo je kar nekaj dobrih idej in konkretnih predlogov o možnostih skupnega delovanja.” Prva takšna skupna akcija bo 17. Junija v Ljubljani, ko bodo organizirali mirni protestni shod.

StO

Foto: GrupA