Računalnika bosta v pomoč pri delu z otroki

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je razvojni ambulanti v Zdravstvenem domu doniralo dva profesionalna tablična računalnika. Napravi bosta v pomoč pri delovni terapiji otrokom, ki za vrstniki zaostajajo v razvoju.

Trenutno je v delovno terapijo v razvojni ambulanti ZD Celje vključenih približno 240 otrok, število le-teh pa vsako leto narašča. Naloga delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čim bolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Pomaga pri razvijanju samostojne igre in pri tem vključuje tudi znanje senzorne integracije. Obravnava poteka individualno in je prilagojena otrokovim potrebam. Pri terapiji se tako otroci srečajo z različnimi pripomočki, med katerimi bosta odslej tudi tablična računalnika.

Računalnika bodo delovne terapevtke uporabljale pri otrocih kot didaktični in motivacijski pripomoček. Na področju didaktike bodo lahko delali na grajenju pozornosti, uporabi obeh rok, menjavanju nedominantne in dominantne roke, učenju uporabe poškodovane roke, učenju kažiprsta in različnih aktivnosti glede na razvojno stopnjo otrok (štetje, barve, oblike, …) ter grafomotoriki. Napravi bosta hkrati za otroke predstavljali motivacijsko nagrado za dobro izpeljano terapijo.

»Razvoj tehnike je doprinesel tudi pri poklicu delovnih terapevtov. Razvitih je vse več smiselnih delovno terapevtskih računalniških programov. In kot se je že izkazalo, jih otroci obožujejo, saj jim dajejo motivacijo za izvajanje terapije. Sredstva za nakup pripomočkov so v javnem sektorju omejena, število otrok, ki obiskujejo razvojno ambulanto, pa je vsako leto večje. Zato smo še posebej veseli prejete donacije, saj bomo z napravama lahko pomagali približno 240-im otrokom, ki obiskujejo delovno terapijo v naši razvojni ambulanti,« je ob prejemu donacije povedala mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje.

»Pred štirimi leti, ko smo ustanovili društvo, je bila osnovna ideja pomagati otrokom iz socialno šibkejših družin in otrokom s posebnimi potrebami. Ta ideja je prerasla v naše poslanstvo. Občutek, ko prineseš otroku nasmeh na lice, je neprecenljiv in si ga želiš doživeti znova in znova. In verjamem, da ga že in ga še bodo doživele tudi delovne terapevtke v razvojni ambulanti pri uporabi novih naprav. In seveda, da bodo otroci s pomočjo tabličnih računalnikov maksimalno sodelovali in posledično napredovali,« je zaključil Milan Ninić, predsednik Humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Foto: ZD Celje (Gregor Katič)