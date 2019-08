Pričakujemo samostojno opravljanje vseh finančno-računovodskih del za potrebe podjetja, knjigovodstvo glavne knjige in davčno knjigovodstvo (torej knjiženje vseh poslovnih dogodkov v glavno in pomožne poslovne knjige), obračun DDV in davka od dohodka pravnih oseb, obvladovanje in priprava poročil za razne namene. Anton Blaj, d. o. o., Griže 9, 3302 Griže. Prijave zbiramo do 25. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.