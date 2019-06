Pričakujemo VI./VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, dobro poznavanje slovenskih računovodskih standardov in ostalih predpisov, potrebnih za delo v računovodstvu, računalniško pismenost (Excell), zaželeno poznavanje SAP, natančnost, samostojnost in fleksibilnost. Schiedel, d. o. o., Latkova vas 82, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 14. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.