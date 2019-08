Radio Celje novim zmagam naproti!

Eva, Mitja, Andreja, Luka, Tadej, Bojana, Saša, Aljoša, Branko, Mičo in drugi! Vaši stari znanci, ob katerih ste preživeli vse dni od jutra do večera, imajo te dni polne roke dela! Vsi veselo skačejo po radiu in na trenutke ne vedo, kje se jih drži glava.

Nova urednica Tanja namreč dela velike spremembe! Nove zadolžitve, nove naloge, novi izzivi.

Vsi so v zadnjih tednih postali že pravi mojstri in sami delajo za mešalno mizo, prav tako se privajajo na popolnoma novo shemo, ki bo Radio Celje postavila med najnaprednejše in najsodobnejše radie v Sloveniji. Zakaj? Ker si Savinjska regija zasluži NAJBOLJŠI radio!

Radio Celje je s tem tednom prešel na novo, modernejšo shemo in ker nam je zelo pomembno, da ste poslušalci zadovoljni, smo se odločili, da tudi rubrike, ki jih najraje poslušate, prestavimo na termine, ki so za vas boljši! Tako lahko regijska Poročila namesto ob 8. poslušate ob 11. uri. Osmrtnice pa smo prestavili z 8. na 10. uro. Upamo, da boste ob poslušanju vašega novega, še vedno najljubšega Radia Celje, tako uživali, kot mi uživamo, ko ga ustvarjamo za vas! Seveda to niso edine spremembe! Ogromno jih je! Preverite sami!

Nove oddaje, nove vsebine, nismo pa pozabili niti na novo glasbeno podobo! Radio Celje ima tudi novega glasbenega urednika! Štefan je eden najboljših “muzičarjev” v Sloveniji in za Radio Celje je zasnoval prav posebno glasbeno shemo. Kot pravi, je bil največji izziv povezati staro in novodobno glasbo. Poslušajte in ugotovili boste, da mu je odlično uspelo!

Seveda pa je pri projektu prenove Radia Celje sodelovalo ogromno ljudi. V novih zvočnih elementih lahko tako slišite Matjaža Jelena (Šank rock), pa Tamaro Goričanec in mnoge druge!

Dovolj govora! Hitro vklopite Radio Celje in uživajte skupaj z nami!