Radovednost in vedoželjnost odpirata vrata v prihodnost

Kako si je mogoče z lego kockami tlakovati pot v vesolje? Zakaj so nekateri roboti ljubki, drugi koristni, tretji zastrašujoči in včasih celo nevarni? Kaj počne v zobni pasti plastika? Kako lahko človeku v stiski rešimo življenje? Vse to so vprašanja, ki so zadnji septembrski dan v očeh mlajših in starejših obiskovalcev prižgala na tisoče vedoželjnih iskric.

SAŠKA T. OCVIRK

Regijsko študijsko središče je na ploščadi pred Osrednjo knjižnico Celje zadnji septembrski petek spet pripravilo tradicionalni Dan raziskovalcev. Okno na področje svojega dela je odprlo več kot dvajset izobraževalno-raziskovalnih ustanov v regiji. Obiskovalci vseh starosti, v največji meri prav otroci, so se lahko seznanili s sodobno tehnologijo, privlačnimi eksperimenti ter z neskončnimi možnostmi uporabe strokovnih znanj. Največ navdušenja so mladi izrazili ob vstopu v premični planetarij. Nenehna gneča je bila tudi pred vstopom v navidezno resničnost 3D-tehnologij, kar so omogočile inovacije Šolskega centra Celje, ter pred simulatorjem letenja Noordung centra Vitanje. Kako neskončne možnosti ponujata znanost in tehnologija, so obiskovalci videli tudi ob predstavitvah Hiše eksperimentov ter ob sestavljanju lego robotov. Osrednje dogajanje je bilo sicer na ploščadi pred knjižnico, spremljajoči program so letos pripravili tudi v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije Tecos ter v otroškem muzeju Hermanov Brlog v Muzeju novejše zgodovine.

FOTO: SHERPA