Razkošna razstava o Almi M. Karlin

Novembra 1919 se je Alma M. Karlin podala na pot okoli sveta in z veliko razstavo v galeriji Cankarjevega doma, ki so jo odprli včeraj zvečer, obeležujejo 90-letnico njene vrnitve. Razstavo so v Cankarjevem domu postavili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, ravno ob času, ko mineva tudi 20 let, odkar se etnologinja in kulturna antropologinja Barbara Trnovec ukvarja z njenim življenjem in delom.

Dela in zgodbo Celjanke Alme M. Karlin, svetovne popotnice, pisateljice, poliglotke in teozofinje Slovenci podrobneje odkrivamo v zadnjih dveh desetletjih, pravi direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski.

http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/alma1.mp3

Razstava v Cankarjevem domu je postavljena zelo razkošno. Na začetku razstavišča obiskovalec vstopi genovsko pristanišče, kjer se je Almino potovanje začelo. Nato kronološko sledi predstavitev njenega potovanja. V središču prostora je globus, na katerem so označeni kraji, ki jih je obiskala. Na ogled so predmeti, ki ji je zbirala med potovanjem in marsikaj je prvič predstavljeno širši javnosti. Kot je dejala kustosinja razstave Barbara Trnovec je razstava intelektualno, duhovno, čustveno in estetsko doživetje, kot tudi

Ko se je Alma M. Karlin, popolnoma izčrpana vrnila z osemletnega potovanja okoli sveta v rodno mesto, je pričakovala, da jo bodo pričakali otroci s cvetjem in sonarodnjaki s krajnskimi klobasami, a je bila postaja prazna. Priznanja za svoje delo je bila deležna v različnih državah sveta, vendar doma manj, kot je pričakovala. Včeraj so jo njeni someščani počastili s številčnim obiskom in odlično razstavo.

BGO

Foto: GrupA