Različna pokrivala Špele Strašek v Kvartirni hiši

V celjski galeriji se predstavlja mlada oblikovalka Špela Strašek, ki je strast do oblikovanja in mode združila v posel izdelovanja klobukov in doprinesla k obuditvi te skoraj pozabljene dejavnosti. »Hočem pokazati, da so pokrivala pogost modni dodatek v tujini in zakaj bi ne bila tudi v Sloveniji,« je razložila Špela Strašek.

V preteklosti so bili klobuki nepogrešljiv kos oblačilne oprave, klobučarska dejavnost je cvetela, danes je tovrstna obrt skoraj pozabljena. »Vsako Špelino pokrivalo je delo njenih lastnih rok, v katerega vloži sebe v celoti, kar daje končnemu izdelku neko posebno noto in poseben čar. Kolekcijo zaznamuje močna teatralnost, drznost kombinacij, razkošje in vabljiva ornamentika,« je povedala kustosinja razstave Tanja Kerić.

Špela Strašek, ki ima v celjskem mestnem jedru butik pokrival Boho, se je odločila, da bo na razstavo postavila zelo minimalistične in zelo posebne obročke za lase ter klasične in drugačne klobučke, ki niso ravno za vsakdanjo rabo.

BGO

Foto: GrupA