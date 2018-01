Različni, a povezani

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je skupaj s sodelavci danes dopoldan sprejel predstavnike verskih skupnosti iz Šaleške doline.

Sprejema se je udeležil tudi celjski škof Stanislav Lipovšek. Ta se je županu in velenjski občini v imenu vseh zahvalil za sodelovanje in podporo. Po njegovih besedah je lahko Velenje odličen vzor, kako lahko pripadniki različnih narodnosti in različnih ver živijo ter delajo v sožitju. Z njim so se strinjali tudi ostali gostje, ki se veselijo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

TS

Foto: MOV