Razlogi, zakaj nikoli ne boste prejeli povišice

Javna pohvala vašega nadrejenega še kako dobro dene, a bodimo iskreni – neverbalna pohvala, ki nam nariše največ nasmeha na obrazu, je brez dvoma povišica.

Nadrejeni se dobro zavedajo takšnega načina mišljenja zaposlenih, a žal povišice ne »poklonijo« vedno tistemu, ki si jo najbolj zasluži. Vas zanima, zakaj je tako? Preberite spodnje razloge in poskrbite, da naslednjič ne bo eden od njih krivec, da povišice niste prejeli.

Neprijetno vam je sploh vprašati zanjo

Četudi poznate vse načine, kako vprašati za povišico, si ne upate stopiti do nadrejenega. Če tega ne storite, bo vaš šef preprosto sklepal, da ste zadovoljni s tem, kar imate, in se tudi v bodoče, ko se bo s kadrovsko službo pogovarjal o zaposlenih, ki si zaslužijo več, ne bo spomnil na vas. Vaš nadrejeni je lahko izredno zadovoljen z vami in vašim delom, a redki so šefi, ki pristopijo k zaposlenemu in ga vprašajo, kakšna se mu zdi plača. Spregovorite!

Ne poznate konkurence

Če podjetje želi v svoji ekipi imeti talentirane ljudi, jih mora temu primerno tudi plačati. Če ste premalo plačani, je to eden ključnih razlogov, zakaj boste začeli iskati drugo službo in boste s tem spodbudili trenutno podjetje, da vam dvigne mesečne prihodke, saj vas ne želi izgubiti.

Preden se začnete pogajati za povišico, naredite raziskavo in preverite, koliko so ljudje s podobnimi delovnimi izkušnjami in s podobno delovno dobo plačani v primerjavi z vami. Ko enkrat prejmete to informacijo, boste imeli več argumentov v celotnem procesu pogajanja.

Niste izbrali pravega obdobja

Veliko delavcev, ki zberejo pogum in se začnejo pogajati za povišico, izbere napačen čas. Ko podjetje že sestavi stroškovni načrt za naslednje leto, je že prepozno za vas.

Strokovnjaki omenjajo tri obdobja, ko je smiselno začeti pogovore:

1. Ko naredite nekaj osupljivega.

Pravi dosežek si zasluži pravo plačilo. Če ste svojemu podjetju ravno pomagali, da se je izognil kazni, je to ogromen uspeh, ki si zasluži pohvalo.

2. Ko gre vašemu podjetju dobro.

Več moči imate v svojih rokah, ko številke v podjetju, v katerem ste zaposleni, rastejo. Po drugi strani boste naleteli na gluha ušesa, če bo šlo podjetju izredno slabo. Dobro veste, kašno je njegovo trenutno stanje, zato smiselno izberite obdobje, ko boste lahko uspešno zaključili pogajanja.

3. Ko vam nadrejeni zaupa večje odgovornosti.

Če ste v zadnjem času prevzeli več odgovornosti in novih nalog, je čas, da vam jih nagradijo tudi s plačo.

Ne zavedate se svoje vrednosti

Samo kratka izjava, da želite povišico, ni dovolj, da vas uslišijo. To morate ponazoriti s pomenom, ki ga imate za podjetje, v katerem ste zaposleni.

Ne morete sklepati, da si vaš nadrejeni beleži vse vaše delovne naloge in odgovornosti. On ima svoje obveznosti, za katere mora skrbeti. Verjetno se sploh ne zaveda, na kakšen način prispevate podjetju, in ne ve, kako produktivni ste in pomembni za dobiček. Obrazložite mu in mu predstavite celotno situacijo s primeri.

Naredite velike poteze

Ne glede na to, kako dobro se boste pripravili na pogajanja in se bo podjetje zavedalo vaše vrednosti, vam morda ne bo uspelo priti do svojega cilja. Takrat je čas, da začnete razmišljati drugače. Morda bi bilo smiselno razmisliti o menjavi službe.

Ekipa MojeDelo.com