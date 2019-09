Razmišljajo o kratkotrajnem in plačljivem parkiranju

Občina Šentjur želi urediti mirujoči promet, zato je pripravila poseben odlok, ki ga je v prvi obravnavi potrdil tudi občinski svet. Del parkirišč bo po vsej verjetnosti namenjen le kratkotrajnemu parkiranju, na delu parkirišča pri Zdravstvenem domu Šentjur je predvideno parkiranje na način parkiraj in prisedi. Tam bo parkiranje brezplačno za tiste, ki bodo pot nadaljevali z javnim prevozom, drugače pa bo najverjetneje plačljivo.

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je povedal, da ukrepi, ki jih bo občina sprejela za ureditev razmer na parkiriščih, še niso dokončno opredeljeni. Na vprašanje, če bo parkiranje po novem plačljivo, šentjurski župan odgovarja, da bo tako najverjetneje na delu novozgrajenega parkirišča pri Zdravstvenem domu Šentjur. Del parkirišč je namreč zasnovan na način parkiraj in prisedi, je pojasnil Diaci. “Plačljiva bodo tista parkirna mesta, kjer smo za gradnjo parkirišča dobili evropski denar. S pogodbo smo se zavezali, da bodo mesta plačljiva za uporabnike, ki poti ne bodo nadaljevali z javnim prevozom. Tisti, ki bodo kupili karto za vlak ali avtobus, bodo imeli na voljo brezplačno parkiranje.” Dodal je, da gre za ukrep v smeri trajnostne mobilnosti. Se pa občina s pristojnim ministrstvom še dogovarja o tem, koli znaša najnižja možna cena parkirnine.

Na nekaterih parkirnih mestih bo občina uvedla kratkotrajno parkiranje. S tem želi dostop do parkirnih mest omogočiti obiskovalcem mestnega središča in uporabnikom javnih storitev. Kratkotrajno parkiranje bo namenjeno tistim, ki bi želeli opraviti kakšen opravek, ali odpeljati otroke v vrtec, šolo in podobno, je povedal šentjurski župan.

Kjer bo uvedeno kratkotrajno parkiranje, bo to brezplačno do dve uri, v občini pa želijo tak način parkiranja uvesti postopoma, je pojasnila Mateja Berglez iz oddelka za gospodarske dejavnosti. Dodala je, da parkiranje v občini doslej ni bilo sistemsko urejeno in da so bili avtomobili parkirani na mestih, kjer ni dovoljeno, tudi na zelenicah, pločnikih in otroških igriščih. Ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah so najbolj obremenjena parkirišča za občinsko stavbo, pri križišču v središču Šentjurja in tudi pri zdravstvenem domu.

TS

Foto: GrupA