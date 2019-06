Raznolikost muzeja pripelje vedno več obiskovalcev

Muzej novejše zgodovine Celje je na današnji novinarski konferenci predstavil delovanje v preteklem letu, kot tudi, kaj vse bo v letošnjem letu še pripravil. Lani je muzej obiskalo več kot 30 tisoč obiskovalcev, upajo, da se bo trend pozitivnega obiska muzeja še nadaljeval. V četrtek odpirajo večjo avtorsko razstavo Čutim Slovenijo, čutim Celje, jeseni bodo v kletnih prostorih Pelikanove hiše odprli občasno razstavo.

Tudi v letošnjem letu v celjskem muzeju novejše zgodovine nadaljujejo s pestrim in vsebinsko raznolikim programom. Razstavi o Franju Malgaju sta v muzeju sledili dve gostujoči občasni razstavi Okupacijske meje na Slovenskem in Časopis, prvi odtis zgodovine. Od maja je pred muzejem na ogled razstavna instalacija nevidno življenje odpadkov, jutri odpirajo občasno razstavo Čutim Slovenijo, čutim Celje. Jeseni sledi nova gostujoča razstava 33 dni. Stotaobletnica ustanovitve Države SHS in decembra 100 let Svobode Celje.

Kregar je omenil tudi jesensko osvežitev v dislocirani enoti Fotoateljeju in galeriji Pelikan na Razlagovi 5. Ta hiša letos praznuje dve pomembni obletnici – 120 let od izgradnje stanovanjske hiše ter sto let od prihoda Josipa pelikana v Celje. Mestna občina Celje je v preteklem letu odkupila celotno Pelikanovo hišo in jo maja letos predala upravljanje muzeju.

11. septembra tako odpirajo občasno razstavo Fotohiša Pelikan, ki bo nekakšen sprehod po preteklosti hiše in dejavnosti. Ob pestri razstavni dejavnosti bodo v muzeju tudi letos številni spremljevalni dogodki in vsebine, ki so namenjen najširšemu krogu obiskovalcev.