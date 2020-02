Raznolika ponudba obilnega smeha

V Gledališču Celje bodo od 11. do 22. marca pripravili že 29. festival Dnevi komedije, na katerem si bodo obiskovalci lahko ogledali osem tekmovalnih predstav iz skoraj vseh slovenskih gledališč. Nagrado žlahtno komedijsko pero, ki jo v gledališču podeljujejo v okviru festivala, bo letos prejel Rok Vilčnik rokgre za črno komedijo Pravi heroji.

Festival Dnevi komedije vsako leto prikaže najboljše komedijske uprizoritve slovenskih gledališč in je edini tovrsten festival v regiji in Sloveniji. »Za nas gledališke ustvarjalce je to prav posebna priložnost, da na svojem odru gostimo številna gledališča iz vse Slovenije, se srečujemo s kolegi ustvarjalci in z zvestim občinstvom. Naš festival je eden tistih, ki ga s pomočjo celjske občine in sponzorjev ohranjamo na kakovostni ravni, pri čemer ne krčimo obsega programa. Pri tem si ne moremo privoščiti spremljajočih dejavnosti, okroglih miz, predavanj in drugih dogodkov. Proračun festivala je namreč bistveno nižji od podobnih festivalov v tujini ali v primerjavi z domačima festivaloma – Tednom slovenske drame v Kranju in Borštnikovim srečanjem v Mariboru,« je povedala upravnica Gledališča Celje mag. Tina Kosi in poudarila, da bo festival še bolj strnjen kot doslej in ga bodo izpeljali v manj kot štirinajstih dneh.

Letošnja selektorica festivala je Alja Predan, ki je izbirala med 14 prijavljenimi predstavami in jih je v tekmovalni program uvrstila osem, kot je praksa zadnjih let. »Predstave so tematsko in žanrsko zelo raznolike. Kot značilnost moram izpostaviti, da so kar tri predstave narejene na osnovi novih slovenskih besedil. Tudi predstava Vsak glas šteje, s katero se bo na Dnevih komedije predstavilo domače Gledališče Celje. Izpostaviti tudi moram, da so kar štiri predstave narejene kot glasbeno-scenske, v žanru muzikala in z živo glasbo na odru.«

ROBERT GORJANC