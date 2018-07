Razprodani do konca leta

Celjsko gospodarstvo je dobilo dejavnost, ki je v občini doslej ni bilo. Vsaj ne v omembe vrednem obsegu. Pletilstvo Petra, ki se že več kot dve desetletji ukvarja s pletenjem nogavic, je pred kratkim svojo proizvodnjo z Lahomnega v Laškem preselilo v nove prostore na območju nekdanjega Ema. Podjetje kar 96 odstotkov proizvodnje proda na zunanje trge, kjer je sicer konkurenca v izdelovanju nogavic zelo močna.

Njemu uspeva, saj se ves čas trudi biti korak pred drugimi, ker izdeluje nogavice iz takšnih materialov, ki jih marsikje še ne poznajo. Recept za uspeh je preprost, pravita lastnika Petra in Franc Ocvirk ‒ najsodobnejši materiali, vrhunska tehnologija in butična proizvodnja. Vendar se za to »preprostostjo« skriva trdo in dobro delo ter veliko odrekanja.

Proizvodnja nogavic v Sloveniji se niti približno ne more primerjati s tujino, kjer je na primer samo v italijanski Brescii kar 800 podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Pred leti, ko sta samo na Celjskem še delali tovarni Polzela in TTP, je bilo drugače, danes je v Sloveniji le še približno dvajset »nogavičarjev«. Večinoma gre za majhna podjetja in obrtne delavnice, največja in daleč pred vsemi ostalimi je kočevska družba Intersocks, ki je v lasti Italijanov. Pletilstvo Petra je v Savinjski regiji s svojimi približno pol milijona evrov visokimi letnimi prihodki od prodaje na drugem mestu, po dobičku in številu zaposlenih je prvo. V celotni Sloveniji je po prihodkih četrto, po dobičku tretje in po številu zaposlenih peto.

JANJA INTIHAR