Razstava Jožeta Ciuhe

V Kvartirni hiši Celje je na ogled razstava enega mednarodno najbolj prepoznavnih slovenskih umetnikov Jožeta Ciuhe.

Posthumna razstava umetnika, ki je umrl leta 2015, je naslovljena Dolga pot in je dobila ime po knjigi, ki jo je napisal med obema vojnama. Na razstavi sta predstavljena dva segmenta njegovega ustvarjanja. Predstavljene so nekatere njegove starejše grafike, ki jih je naredil med leti 1977 in 1993. Drugi opus so kasnejša dela, ki so nastala od leta 2008 do 2010. »To so dela manjših formatov, ki še nikoli niso bila predstavljena javnosti,« je povedala kustosinja razstave Nina Jeza.

Jože Ciuha je živel približno devetdeset let. V tem času je doživel velike globalne spremembe, ki jih je preslikaval v svoja dela kot nekakšne spomine. Po končani Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je dodatno znanje nabiral na univerzi v Rangunu, kjer je študiral budistično kulturo in filozofijo. Njegove umetnine so močno podkrepljene s filozofskimi, z mitološkimi ali zgodovinskimi zgodbami. Razstava bo v Kvartirni hiši na ogled do 30. aprila.

BGO