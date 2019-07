Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško

Na predvečer začetka festivala Pivo in cvetje je bilo včeraj v Muzeju Laško odprtje razstave ob 130 letnici Turističnega društva Laško.

Na njej se je mogoče seznaniti z zgodovinskim pregledom delovanja društva, kot je povedal Boštjan Vrščaj, predsednik Turističnega društva Laško, pa na razstavi opozarjajo na tri pomembne dosežke v preteklem delovanju društva.

“Gre za pogozdovanje Huma, vremensko hišico, ki je bila postavljena med obema vojnama in za prireditev Pivo in cvetje, ki smo jo v preteklosti organizirali v našem društvu.”

Velik del gradiva društva so žal odnesle poplave, kljub temu pa je nekaj dragocenega ohranjenega v Muzeju Laško.

“Na srečo so nekateri stvari bile shranjene malo višje, tako da jih Savinja ni odnesla. Med najpomembnejšimi stvarmi, ki so shranjene v muzeju, so kopije statuta, vlog, ki so bile poslane ob ustanovitvi društva pred 130 leti. Na žalost originalov nimamo, ti so shranjeni v avstrijskem arhivu”, je povedal Tomaž Majcen, kustos Muzeja Laško.

Razstava bo odprta v času Piva in cvetja ter nato še do septembra v odpiralnem času muzeja.

ROBERT GORJANC

Foto: TD Laško