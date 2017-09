Razstava ročnih del krožka Jelke v Grižah

Članice krožka ročnih del Jelke v Grižah ustvarjamo kot sekcija v Društvu upokojencev Griže-Zabukovica. Sestajamo se že 31 let. Vsako leto pripravimo razstavo ročnih del, zadnjih nekaj let v okviru praznika krajevne skupnosti. Dve uri tedensko v društvu kvačkamo, šivamo in pletemo, klekljamo pa od leta 2003. Z ustvarjanjem si polepšamo svojo jesen življenja. Aktivne smo vse leto, posebej pozimi naredimo največ, zato imamo članice ime Jelke, ker smo žive tudi pozimi, podobno kot jelke v gozdu. Na razstavi konec avgusta se je predstavilo vseh 20 članic.

ZINKA OKORN,

članica krožka ročnih del Jelke

Foto: MLAKAR