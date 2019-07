Razstava ob 50. obletnici prihoda človeka na Luno

»To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.« To so znamenite besede, ki jih je pred 50 leti izrekel Neil Armstrong, prvi človek, ki je stopil na Luno. Obletnico tega izjemnega dosežka bo med drugim obeležil Center Noordung Vitanje, kjer bodo danes ob 18. uri odprli filatelistično razstavo z naslovom Človek na Luni – 50 let od Apolla 11.

Tone Petek iz Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje se še dobro spominja, kako je pred 50 leti ponoči bedel pred televizorjem in pričakal prihod prvega človeka na Luno. Zdaj je temu dosežku v čast postavil filatelistično razstavo, urejeno v časovnem loku. Postavitev bodo začeli pogledi človeka v zvezde, zato prve znamke prikazujejo ozvezdja. Nato sledijo znamke z mitološko vsebino, kot je na primer pripoved o Dedalu in Ikaru. Znamke, slike in ilustracije pripovedujejo še o raziskovanju vesolja v poznem srednjem in v novem veku. In tudi o obdobju preučevanj neposrednega pristopa človeka v vesolje. »Na tem mestu je razstava res osredotočena na ameriško dogajanje, pri čemer ne prezrem sovjetskega satelita Sputnika, kozmonavta Jurija Gagarina, ki je bil prvi človek v vesolju, in ostalih sovjetskih vesoljskih pionirjev. Predstavim prve ameriške poskuse vesoljskih poletov s človeško posadko, kot sta projekt Mercuri in Gemini, a tudi pogled na Zemljo iz Lunine orbite,« je dejal.

Ko človek stopi na drug planet

Petek bo na razstavi, ki jo bodo odprli v soboto, filatelistično in slikovno seveda podrobneje predstavil prvo vesoljsko odpravo s človeško posadko, ki je pristala na Luni, znano pod imenom Apollo 11. Iz pristajalnega modula je prvi izstopil poveljnik odprave Neil Armstrong in postal prvi človek, ki je stopil na drugo nebesno telo. S pilotom lunarnega modula Edwinom Aldrinom sta površje Lune raziskovala dve uri in pol ter se nato s pilotom komandnega modula Michaelom Collinsom, ki je ostal v orbiti, varno vrnila na Zemljo.

Nekoliko manj sreče je imela odprava posadke Apollo 13. Dva dni po izstrelitvi je na servisnem modulu plovila zaradi napake na električni napeljavi odjeknila eksplozija, kar je onemogočilo pristanek na Mesecu. Posadka se je zatekla v lunarni modul, uspešno obkrožila Mesec in se srečno vrnila na Zemljo. In tudi ta del raziskovanja vesolja, ki se je v zavest mnogih vtisnil po znamenitem stavku – »Houston, imamo težavo« – je zabeležen na znamkah, ki so svojevrsten pomnik zgodovine. Ker se v zadnjem času v javnosti govori o načrtovanju človeških raziskovalnih odprav na Mars, bo Petek predstavil tudi več filatelističnih znamenitosti, povezanih s tem planetom.

Od govorov do atlasov

Avtor razstave bo poleg filatelije v razstavo vključil še drugo zanimivo gradivo. Med drugim gre za slikovno dokumentacijo programa Apollo, ki jo je zbral pokojni zbiratelj Mihael Fock, odkupil pa jo je Center Noordung. Obiskovalci si bodo lahko ogledali ilustracije osončja ter severnega in južnega neba, ki so sestavni del atlasov, pod katere se je podpisal naš rojak Blaž Kocen iz Hotunja pri Ponikvi. »Čez dve leti bo 200-letnica rojstva tega avtorja, ki je oče tristo ponatisov izdaj šolskih atlasov. Ti so bili učni pripomoček za srednje šole v nemško govorečih deželah in so dosegli večmilijonsko naklado,« je pojasnil Petek. Ta med drugim ni mogel brez omembe govora Johna F. Kennedyja, ki je dejal, da bodo Američani odšli na Luno, a ne zato, ker je to lahko, ampak ker je to težko. Marsikatero zanimivost bodo odstrli tematski plakati, ki jih je oblikoval Veni Ferant. Obiskovalce razstave bo Petek k razmišljanju izzval tudi z uganko o tem, kako so z vesoljem povezani Jimy Hendrix, Janis Joplin in Samuel Beckett.

TINA STRMČNIK

Foto: Veni Ferant

Tone Petek: »Na temo astronomije obstaja neverjetna količina znamk. Izjemno veliko jih je natisnila Sovjetska zveza oziroma vzhodni blok. Veliko izdaj je tudi v filatelistično nekoliko bolj eksotičnih državah, kot so Srednja Amerika, Afrika in arabske države.«