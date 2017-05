Razstava v spomin na Marjana Skumavca

V Veliki galeriji Doma kulture v Slovenskih Konjicah je na ogled razstava ob 70-letnici rojstva akademskega slikarja Marjana Skumavca z naslovom Iz konjiške delavnice.

Marjan Skumavc se je rodil leta 1947 v Jurkloštru, mladost pa je preživljal na Notranjskem in na Gorenjskem. Med tridesetletnim novinarskim delom je slikal, imel okoli šestdeset samostojnih razstav, sodeloval na številnih kolonijah in skupinskih razstavah. Umrl je leta 2011. Na ogled so postavljene slike, ki so nastale v zadnjem desetletju njegovega življenja, ko je slikar ustvarjal tudi v Slovenskih Konjicah in na Zreškem Pohorju, pravi likovni kritik Milan Pirker.

Na razstavi so predstavljena tudi njegova temeljna dela, kot je recimo Maratova smrt, ki je nastajala petnajst let in bila dokončano prav v Slovenskih Konjicah.

Razstava v Slovenskih Konjicah bo na ogled do 15. junija.