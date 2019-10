Razstava vseslovenskega likovnega natečaja

Na Rečici ob Savinji bo ob 18. uri otvoritev razstave Lenartova prepletanja, ki bo na temo Les v podobi časa. Gre za vseslovenski likovni natečaj, ki ga je pripravilo društvo zgornjesavinjskih likovnih ustvarjalcev GAL. Na ogled bo več kot trideset del, tri najboljša pa bodo danes nagrajena.

Dela, ki bodo predstavljena na razstavi so v različnih tehnikah, vse od akvarelov, risb, grafik in abstraktnega in realističnega slikarstva do kiparskih izdelkov in fotografij. Društvo zgornjesavinjskih likovnih ustvarjalcev, ki je razstavo pripravilo, praznuje letos 20-letnico delovanja. Razstava na temo Les v podobi časa, bo na ogled vse do 5. novembra.

BJ