Verjamemo, da imate končano vsaj VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, da imate vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja razvoja, aktivno znanje angleškega jezika, ste vztrajni in usmerjeni k doseganju projektnih ciljev, k delu pristopate proaktivno in vas delo veseli, dosegate rezultate z integriteto in odličnostjo pri delu. GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 24. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.