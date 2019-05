Vaša misija: odgovornost za razvoj in načrtovanje elektronike ter močnostnih vezij, načrtovanje, simulacije in razvoj shematike elektronskih vezij, izdelava tehnične dokumentacije ter kosovnic za proizvodnjo, testiranje in validacija razvitih elektronskih vezij, zagotavljanje kakovosti in standardov, pridobitev ustreznih certifikatov, sodelovanje z razvojno ekipo inženirjev.. GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 6. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.