Realni načrti namesto spiska želja

Proračun za leto 2020 je težak približno 11 milijonov evrov. Od tega je za naložbe namenjenih 4,6 milijona. Za razliko od dosedanjih let na seznamu ni več spiska želja ob želenih kapitalskih prihodkih. »Zemljišča ob Jelšingradu so še vedno naprodaj. Nima pa smisla razpolagati z denarjem, ki ga morda še dolgo ne bomo videli,« je nov pristop pojasnil župan Matija Čakš.



Seznam stanovalcev, ki se želijo preseliti v oskrbovana stanovanja v neposredni bližini šmarskega doma upokojencev, je že zdaj dolg. Trije stolpiči s po 15 stanovanji so tako ena bolj pričakovanih naložb na Šmarskem. Konec leta 2020 bodo začeli graditi prva dva objekta. V začetku leta bodo najprej porušili Lorgerjevo domačijo, do polovice prihodnjega leta bodo prestavili tudi potok. Kot je dejal župan Matija Čakš, so že pridobili vsa soglasja in dokumentacijo ter sestavili finančno konstrukcijo. Predračunska vrednost gradnje enega objekta vključno z gradbenimi deli, zunanjimi priključki in ureditvijo, dovozno cesto in parkirnim objektom znaša skoraj milijon evrov. Polovico zneska bo zagotovil republiški stanovanjski sklad, polovico bo zagotovila šmarska občina. Prvi stanovalci se bodo lahko vselili v prvi polovici leta 2022.

Prizidki k šolam

Med pomembnimi naložbami novega proračunskega obdobja sta rekonstrukcija in dograditev kuhinje v centralni osnovni šoli. Prvi del projekta, ki obsega gradnjo prizidka z nadstropjem, bo stal 140 tisoč evrov. Šola bo tako dobila sodobno kuhinjo in tri nove učilnice. Terminski načrt in vrednost drugega dela projekta še nista znana. Potem ko je novo telovadnico dobila podružnična šola Sveti Štefan, se lahko podobnega prizidka nadeja tudi podružnica Zibika. Projekt bo sofinanciran iz sredstev Fundacije za šport, enako pričakujejo tudi za obnovo igrišča pri podružnični šoli Kristan Vrh.

V letu 2020 bo občina izvedla odkup zemljišč in pripravila dokumentacijo za ureditev prometne situacije od glavne ceste Šentjur–Mestinje do Kolodvorske ulice in Vegove ulice pri osnovni šoli. Če bo svoj delež v proračunu zagotovila tudi država, bi se lahko dela začela v letu 2021. Malo manj kot sto tisočakov je v proračunu namenjenih za gradnjo pločnika med Šmarjem in Dvorom. Če bodo v teh dneh pridobili še zadnja soglasja, bodo javno naročilo za izbiro izvajalca objavili že v januarju. Do konca januarja mora občina na ministrstvo za okolje in prostor oddati tudi tehnično dokumentacijo za sanacijo plazov na javnih poteh Orehovec–Bizjak in Spodnje Lekmarje. Junija sprožena plazova poleg cesta ogrožata še elektroomrežje. Vrednost sanacije je skoraj pol milijona evrov.

Foto: arhiv občine

Med uspešno končane šmarske naložbe leta 2019 – delno sofinancirane iz različnih virov – so vpisali: obnovo lokalne ceste Cerovec–Sv. Štefan (1,03 milijona evrov), obnovo ceste Nova vas–Sladka Gora (257 tisoč evrov), sanacijo plazov (skupna vrednost 680 tisoč evrov), prvo fazo kanalizacije Grobelno (258 tisoč evrov), energetsko prenovo javnih stavb (1,9 milijona evrov), protipoplavne ukrepe (37 tisoč evrov), igrišče v Zibiki (47 tisoč evrov) in nove prostore občinske uprave (1,6 milijona evrov).



Drevesna hišica v fit parku nad osnovno šolo je del sto tisoč evrov vrednega projekta Šmarski turistični preplet. Del uspešnega evropskega projekta je tudi obnova Skazove hiše. Uredili so tudi pametne klopi in turistomate v različnih krajevnih skupnostih. Skupna vrednost projekta je skoraj sto tisoč evrov. Projekt Prostofer so posvojili tako prostovoljci kot uporabniki. Od septembra 2019 je osem prostoferjev opravilo že 51 prevozov, skupno so prevozili že približno tri tisoč kilometrov – najpogosteje do specialistov in osebnih zdravnikov, tu in tam tudi v trgovino, na banko ali pošto.