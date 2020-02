Od vas pričakujemo najmanj IV. stopnjo smer turizem, ekonomija, znanje vsaj dveh tujih jezikov, zaželene so delovne izkušnje s področja, vozniško dovoljenje B-kategorije, prednost imajo kandidati iz Žalca, Celja in okolice. Draganovič, d. o. o, PE Hotel A, Mala Pirešica 20, 3301 Petrovče. Prijave zbiramo do 29. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.