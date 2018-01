Redni pregledi zmanjšujejo tveganje

Ta teden je bil teden osveščanja o preprečevanju raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah v starosti od 15 do 44 let. V vsej Evropi letno zboli okoli 34 tisoč žensk, 13 tisoč jih umre.

Skoraj vsi raki materničnega vratu so posledica trajne okužbe z določenimi visokorizičnimi genotipi humanih papilomskih virusov (HPV), s katerimi se vsaj enkrat v življenju okuži okrog od 50 do 80 odstotkov spolno aktivnih žensk.

Ljudje okuženi s HPV večinoma sploh ne vedo, da so okuženi. HPV so v koži ali sluznicah in običajno ne povzročajo nobenih težav. Pri večini žensk okužba po osmih ali dvanajstih mesecih spontano mine, pri nekaterih ženskah (10 odstotkov) pa se lahko razvije trajna okužba. Ravno pri tej je tveganje za razvoj hujših predrakavih sprememb in raka materničnega vratu večje.

SŠol