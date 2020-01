V okviru področja dela boste odgovorni za osnovna sredstva, investicijsko poročanje, projektni kontroling ter pomoč pri ostalih strokovnih nalogah v okviru oddelka (obdelava podatkov za analiziranje rezultatov poslovanja, pripravo in posredovanje statističnih poročil glede na predpise, stroškovni in proizvodni kontroling). Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 10. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.